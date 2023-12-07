مايا دياب: لبنان لا يريد الحرب لكن أصبحنا في صلبها

لبنان، علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الوضع الحالي في جنوب لبنان.

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “الله يحمي جنوب لبنان.. #لبنان_لا_يريد_الحرب ولكن أصبحنا في صلبها”.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيقه إصابات مباشرة.



اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

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أضاف حزب الله في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن مقاتليه نجحوا في استهداف جنود إسرائيليين في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادرعنها اليوم الخميس، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد إنتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الإحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".



وأكدت كتائب القسام في بيانها : "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".