الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مايا دياب: لبنان لا يريد الحرب لكن أصبحنا في صلبها

مايا دياب، فيتو
مايا دياب، فيتو

لبنان، علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الوضع الحالي في جنوب لبنان.

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “الله يحمي جنوب لبنان.. #لبنان_لا_يريد_الحرب ولكن أصبحنا في صلبها”.

 

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيقه إصابات مباشرة.


اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

Advertisements

 

أضاف حزب الله في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن مقاتليه نجحوا في استهداف جنود إسرائيليين في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادرعنها اليوم الخميس، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد إنتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الإحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".
 

وأكدت كتائب القسام في بيانها  : "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مايا دياب الفنانة اللبنانية مايا دياب لبنان حزب الله غزة

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين على الحدود مع لبنان

الأكثر قراءة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة ردا عاجلا في مخالفة لوائح الفيفا

رسالة غامضة من برونو سافيو لاعب الأهلي السابق (صورة)

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

وزير التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق فى غزة

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

الآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة في معرض إيديكس 2023

تحقيقات موسعة حول 6 إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال البلدي يرتفع لـ 7 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية