الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مايا دياب: إلى متى يبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة

مايا دياب، فيتو
مايا دياب، فيتو

لبنان، علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الضربات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

 

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الإسرائيلي، كنيسة مار جرجس في يارون جنوب لبنان كانت الهدف، إلى متى سيبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! وإلى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة.. الله يحمي جنوب لبنان".

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الوضع في لبنان

وفي وقت سابق، علقت الفنانة مايا دياب على الوضع الحالي في بلدها لبنان، في ظل الحرب المستمرة من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

 

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا): “من يومين قلنا وطالبنا لبنان لا يريد الحرب.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف #لبنان_بخطر”.

 

وفي وقت سابق أعلن حسن فضل الله النائب في مجلس النواب  اللبناني أن ثلاث فتيات صغيرات استشهدن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان، واصفا الهجوم بأنه "تطور خطير" ستكون له تداعيات.

 

وأضاف فضل الله بحسب "رويترز"، إن الاحتلال استهدف سيارة مدنية أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات، أعمارهن بين ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح والدتهن، وذلك في أثناء مرورهن على طريق عام بين بلدتي عيترون وعيناثا”.

 

 

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مايا دياب لبنان جنوب لبنان غزة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي

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