طريقة عمل العجة، أكلة شعبية بسيطة ولذيذة

طريقة عمل العجة، العجة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ويمكن تحضيرها فى جميع الوجبات الرئيسية.

وطريقة عمل العجة، سهلة وبسيطة فهى عبارة عن بيض بالخضروات، وتشبه الكيك فى تكوينها ولكن مذاقها مميز، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل العجة.

مكونات عمل العجة:-

6 بيضات

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 ثمرة بصل مفروم

ربطة بقدونس مفروم

ربطة شبت مفروم

2 ثمرة فلفل رومى أخضر مقطع مكعبات صغيرة

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6 ملاعق كبيرة دقيق

نصف كوب زيت

كوب لبن حليب

ملح

فلفل أسود

رشة بهارات

رشة كمون

ملعقة بيكينج بودر

طريقة عمل العجة:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفلفل الأسود ونضرب جيدا.

ثم نضيف له اللبن والزيت والدقيق ونضرب جيدا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الخضروات المقطعة جميعها ونقلب جيدا.

ثم نضيف التوابل المذكورة ونقلب، ثم نضيف خليك البيض واللبن والبيكينح بودر ونقلب جيدا.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها بالزيت، ثم نصب الخليط فى صينية الفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن حتى تمام النضج اى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلا.

ثم تقطع مثل الكيك وتقدم بجانب الخبز البلدى والسلطة والباذنجان المخلل.

طريقة عمل العجة، فيتو

فوائد البيض

والبيض مهم للصحة لذا يجب تناوله بإستمرار، ومن فوائد البيض:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.