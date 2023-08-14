الأزمات القلبية المفاجئة تلاحق أطباء الشرقية، وفاة 4 أطباء بينهم أخصائي قلب خلال 28 يوما أثناء أداء عملهم، وجمال شعبان يكشف السبب

باتت النوبة أو الأزمات القلبية، في مقدمة الأمراض التي تخطف الأطباء بمختلف أعمارهم بشكل مفاجئ، بدرجة وصلت إلى حد الظاهرة بين الأطباء من أبناء محافظة الشرقية، حيث توفي 4 أطباء خلال 28 يوما فقط، آخرهم الطبيبة الشابة نورا محمد نجيب أخصائية التخدير بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء عملها.

أهالي الشرقية ينعون طبيبا توفي بأزمة قلبية خلال عمله بالمستشفى

سجل الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي أول حالة وفاة لطبيب شاب، يدعى "علي أحمد شحاتة"، 33 عاما (متزوج)، أخصائي القلب والطبيب المقيم بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء مباشرة عمله بأحد المستشفيات الخاصة بمركز فاقوس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وضعه بغرفة العناية الفائقة مباشرة.

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الدكتور علي أحمد شحاتة أخصائي القلب، فيتو

وشيع المئات من المعزين جثمان الفقيد بمسقط رأسه بقرية جزيرة برد التابعة لمركز الحسينية، وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الطبيب الراحل، ويتحدثون عن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة في التعامل مع جميع زملائه الأطباء والمرضى.

حسن الخاتمة، طبيب بالشرقية يرتل آيات من القرآن الكريم قبل وفاته

وشهد الشهر ذاته وفاة الدكتور عماد عبد القادر عليوة رئيس قسم التخدير في مستشفى فاقوس المركزي، بعد عودته إلى منزله عقب الانتهاء من متابعة عمله بغرفة العمليات بالمستشفى وتقديم العلاجات اللازمة للمرضى.

الدكتور عماد عبد القادر عليوة رئيس قسم التخدير في مستشفى فاقوس المركزي، فيتو

وسادت حالة من الحزن الشديد القطاعَ الطبي بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطبيب بعد تأدية عمله بالمستشفى، وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعون ببالغ الحزن والأسى الطبيب الراحل، ويتحدثون عن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائه الأطباء والمرضى، ونعت مستشفى فاقوس المركزي والعاملون بها الفقيد.

فيما تداول رواد السوشيال ميديا “فيس بوك” مقطع فيديو قيل إنه لرئيس قسم التخدير في مستشفى فاقوس المركزي محافظة الشرقية وهو يرتل آيات من القرآن الكريم بصوته قبل وفاته.

أزمة قلبية تنهي حياة طبيب كبير أثناء ممارسة عمله بالشرقية

وسادت حالة من الحزن الشديد بالقطاعَ الطبي في محافظة الشرقية الأربعاء الماضي بعد وفاة الدكتور حسن عبد المعز، 57 عامًا، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، بمستشفى فاقوس المركزي، إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب، أثناء تأدية عمله بالمستشفى.

وفاة الدكتور حسن عبد المعز، 57 عامًا، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، بمستشفى فاقوس المركزي، فيتو

من جانبه، تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الطبيب الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة أخصائي التخدير بمستشفى الزهراء الجامعي

وخيمت على قرية العصلوجي مركز الزقازيق حالة من الحزن الشديد بعد وفاة الدكتورة الشابة نورا محمد نجيب البالغة من العمر 26 عاما أخصائي التخدير بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء عملها متأثرة بأزمة قلبية حادة.

الدكتورة نورا محمد نجيب، فيتو

واتشحت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» بالسواد، ونعاها زملاؤها، وزميلاتها، وأخذوا يتذكرون مواقفها الطيبة، والإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع أهل قريتها، وغيرهم.

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية

من جانبه، أكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ إن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي؛ مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وأيضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع الدكتور جمال شعبان أن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

أعراض الأزمات القلبية

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.