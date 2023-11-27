دي بروين يكشف موعد عودته للمشاركة في المباريات

كشف النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، عن موعد عودته بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

تصريحات كيفين دي بروين

وقال دي بروين لشبكة "سكاي سبورتس": "عملية التعافي تسير بشكل جيد، استمرت لفترة طويلة ولا يزال هناك جزء صغير علينا المضي به".

وأضاف: "أمل أن أعود بعد بداية العام الجديد بقليل، وسيحدث ذلك إذا سار كل شيء على أفضل ما يرام".

ولم يشارك دي بروين سوى في مباراتين فقط رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، وذلك بواقع 26 دقيقة في الخسارة أمام آرسنال بركلات الترجيح في الدرع الخيرية.

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كما شارك في الجولة الأولى من البريميرليج في الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر أرض الملعب بعد 23 دقيقة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر.

دي بروين يقترب من الدوري السعودي

فجرت تقارير عالمية، أن نادي النصر السعودي يسعى لاقناع صانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، بالانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "fanaticos" فإن مسؤولي النصر لديهم رغبة كبيرة في ضم النجم دي بروين في ظل تمسك المدرب الإسباني بيب جوارديولا باستمرار صانع الألعاب البلجيكي، بصفته من الركائز الأساسية.

ومن جانبه يستعد النصر لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لكسب خدمات دي بروين، بالإضافة إلى مبالغ أخرى ستتم مناقشتها، لمحاولة إقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب في الفترة المقبلة.