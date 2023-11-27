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رياضة

جوارديولا يكشف موقف دي بروين من المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد حصوله على بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي على حساب الوداد المغربي المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22  ديسمبر القادم بالمملكة العربية السعودية. 

غياب نجم السيتي عن كأس العالم للأندية

وكشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي غياب كيفين دي بروين نجم الفريق الإنجليزي، عن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالكامل.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا أن دي بروين سيعود نهاية ديسمبر أو مطلع عام 2024 وهو ما قاله اللاعب أيضا.

وأضاف جوارديولا: "دي بروين يحتاج لوقت طويل للعلاج لأنه لم يعد شابا في الـ 21 من عمره.

ويعد مانشستر سيتي منافس محتمل للنادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 22 من ديسمبر.

وحال مواجهة الأهلي ومانشستر سيتي في المباراة النهائية، سيفقد السيتيزن بنسبة كبيرة أحد أبرز أسحلته الهجومية وهو دي بروين بعد تأكيدات المدرب الإسباني بغيابه عن البطولة بالكامل.

ويواجه النادي الأهلي الفائز من لقاء "اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي"، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 15 ديسمبر في الدور الثاني للمونديال.

وفي حال فوز الأهلي، سيلاقي في دور قبل النهائي الفريق الفائز بلقب كأس الليبرتادورس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 18 من ديسمبر المقبل.

كما يتأهل الأهلي في حال فوزه على بطل كأس الليبرتادورس، مباشرة إلى مباراة النهائي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم 22 من ديسمبر المقبل، ويواجه الفائز من (المتأهل من كلوب ليون ضد اوراوا الياباني) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لإختيار قائمة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتي  22   ديسمبر القادم. 

ويرسل الأهلي قائمة كأس العالم للأندية يوم ٤ ديسمبر القادم وهي قائمة نهائية تضم 23 لاعبا. 

وقال مصدر داخل الأهلي أن كولر سوف يستقر علي ملامح قائمة الأهلي المونديالية عقب انتهاء مباراة ميدياما الغاني المرتقبة اليوم. 

وتطير بعثة الأهلي إلي السعودية يوم 11 ديسمبر القادم استعدادا لخوض أولي مباريات المونديال يوم 15 أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي. 

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