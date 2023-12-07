الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة 100 جندي إسرائيلي في العيون جراء معارك غزة

جنود قوات الإحتلال،
جنود قوات الإحتلال، فيتو

 أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام تلفزيونية، اليوم الخميس، بإصابة نحو 100 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصابات خطيرة في العيون جراء معارك غزة.

اشتباكات ضارية

 وقالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية 

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

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وعلى الجانب الآخر أكدت قناة العربية، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين بـ الضفة الغربية.

وحذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وقال جبريسوس، عبر منصة "إكس"، إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.السلام من أجل صحة الناس. نريد السلام من أجل صحة الناس هناك”.

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غزة جنود قوات الإحتلال إسرائيل إصابات فى العيون

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