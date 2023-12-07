الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: من المستحيل نقل الجرحى والشهداء في شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس إن نفاد الوقود وإغلاق المستشفيات شمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات والأدوية والغذاء والوقود إلى القطاع فيما يقصف طيران الكيان الإسرائيلي المنازل على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والمدنيين. 

اشتباكات ضارية 

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهداف 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

 تدمير 23 آليةً عسكريةً

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةًعسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

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وعلى الجانب الآخر أكدت قناة العربية، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين بـ الضفة الغربية.

النظام الصحي في غزة
وحذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وقال جبريسوس، عبر منصة "إكس"، إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

السلام من أجل صحة الناس

وأضاف: “نريد السلام من أجل صحة الناس هناك”.

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غزة حماس قذائق الاحتلال

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