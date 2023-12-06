حمو بيكا يقيم حفل سبوع ابنته تاج في إحدى قاعات الأفراح (فيديو)

احتفل مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا بسبوع ابنته “تاج” بإحدى قاعات الأفراح وظهرت بجانبه زوجته شمس.

واستعان حمو بيكا بعدد من زملائه لتقديم أغنيات ملائمة للاحتفال، ومن أبرزهم نور التوت وإسلام الملاح.

وأعرب حمو بيكا عن سعادته الكبيرة باستقبال ابنته الأولى “تاج”.

فيديو جديد لحمو بيكا بعد استقبال ابنته تاج

ومؤخرًا نشر حمو بيكا مقطع فيديو ظهر فيه في لحظات رومانسية مع زوجته بعد استقبال ابنتهما “تاج” وعلق قائلا: “اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله ان ربنا سبحانه وتعالى، يرزقك بحتة منك ومن حبيبة عمرك والحمد لله ربنا رزقني بأهم حاجة في حياتي “تاج” ربنا يخليك ليا يارب وأقدر أسعدك في حياتي يا بنتي”.

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حمو بيكا يقف بقدميه على علم إسرائيل

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، نشر صورة عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، والتي ظهر فيها، وهو واقفًا بقدمه على علم إسرائيل.

في هذا السياق، علق “بيكا”، على الصورة الذي نشرها على “انستجرام”: "يا إسرائيل سعرك في الواطي معروف عنك بتطاطي ده مكانكو".