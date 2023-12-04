الإثنين 04 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

تحذير من تجاهل بحة الصوت، علامة للإصابة بسرطان الحنجرة وهذه طرق العلاج (فيديو)

سرطان الحنجرة، فيتو
سرطان الحنجرة، فيتو

سرطان الحنجرة، حذر الدكتور خالد وشاحي، استشاري جراحة الأنف والاذن والحنجرة، من إهمال علاج أمراض الحنجرة، مؤكدا أنه يجب توخي الحذر عند التعامل معها.

سرطان الحنجرة

وكشف استشاري جراحة الأنف والاذن والحنجرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن سرطان الحنجرة ليس شرطا أن يصيب كبار السن وأصبح منتشر خلال الفترة الأخيرة ولا يصيب المدخنين فقط بل يصيب سيدات في بداية الشباب 

واشار إلى أن طرق علاج سرطان الحنجرة تشمل استئصال الحنجرة بالكامل والحصول على العلاج الكيميائي والاشعاعي.

نتوءات في الأحبال الصوتية

وأوضح استشاري جراحة الأنف والاذن والحنجرة أن أى بحه في الصوت وصعوبة في التنفس وخشونة في الصوت احيانا يتم التعامل معها بدون جدية وشرب سوائل دافئة فقط ولكن عند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف فورا وكذلك أى مشكلات صحية في الأحبال الصوتية يجب مراجعة الطبيب وعمل منظار حنجري والتاكد أن الاحبال الصوتية بدون أورام ولا يوجد أورام خلف الحنجرة.

 

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ولفت إلى أن كثير من المغنيين يصابون بنتوءات في الأحبال الصوتية ويكون علاجها هو استئصال نتوءات الأحبال الصوتية بالمنظار الحنجري ويتم تحليلها للتأكد من انها ليست أورام  لذا اى بحه أواختناق في الصوت لابد من مراجعة الطبيب

جدير بالذكر أن سرطان الحنجرة، يعتبر من أشهر أنواع الأورام التي تصيب الإنسان بسبب التدخين ويؤثر سرطان الحنجرة في الصوت ويتسبب في ظهور بحة به أو ضيق في التنفس.


أعراض سرطان الحنجرة
 

سرطان الحنجرة



صعوبة البلع
وتشمل أعراض سرطان الحنجرة هي البحة في الصوت، يسبب الآلام والمشاكل في البلع والتنفس أو وجود كتلة في العنق.

الاكتشاف المبكر


ويجب  الاكتشاف المبكر لسرطان الحنجرة للعلاج المبكر وسرعة الشفاء ويتم الكشف من خلال إجراء منظار للحنجرة او  اخذ عينة من الورم في الحنجرة لتحليلها وطرق العلاج تشمل أما الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. 

 

عوامل الخطورة لسرطان الحنجرة


ويعتبر التدخين من عوامل الخطورة وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 95% من مرضى سرطان الحنجرة هم من المدخنين، بجانب إدمان  الكحول يزيد خطر الإصابة بسرطان الحنجرة. 
 

أعراض سرطان الحنجرة المبكرة


وتتضمن أعراض سرطان الحنجرة المبكرة: 

1- التهاب الحلق. 
2-تورم في الرقبة.
3-ألم في الأذن.
4-فقدان الوزن.
5- السعال المستمر وقد يصاحبه دم
6- انتفاخ العقد الليمفاوية في الرقبة.
7-الصفير.
8-ألم الأذن.
 

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وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الحنجرة والتي يجب التوقف عنها:

١-التدخين
٢-استخدام الكحول المفرط
٣- فيروس الورم الحليمي البشري 
٤-اتباع نظام غذائي غير صحي
 


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