القبض علي عصابة مباحث قسم حلوان المزيقة لسرقة سيارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى فى حلوان لقيامهم بسرقة سيارة أسلوب إنتحال الصفة مباحث حلوان.
تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص وإستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا بإقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.