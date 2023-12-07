الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

القبض علي عصابة مباحث قسم حلوان المزيقة لسرقة سيارة

القبض علي عصابة مباحث
القبض علي عصابة مباحث قسم حلوان المزيقة لسرقة سيارة،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  فى ضبط عناصر تشكيل عصابى فى حلوان لقيامهم بسرقة سيارة أسلوب إنتحال الصفة مباحث حلوان.

 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص فى أسيوط 

ضبط صاحب محل ومسئول مخزن بحوزتهما 5 أطنان سكر وزيت وأرز بغرض الاحتكار

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص وإستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

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عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا بإقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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مباحث قسم حلوان مديرية أمن القاهرة محافظة القليوبية قسم شرطة حلوان عناصر تشكيل عصابى

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