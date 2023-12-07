الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

جزار ينهي حياة سائق لسرقته في الغربية

جزار ينهى حياة سائق
جزار ينهى حياة سائق لسرقته فى الغربية،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف لغز العثور على جثة سائق فى الغربية.

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 وكان مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة جزار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة،وبحوزته مبلغ مالى.

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وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة، وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور واستولى على المركبة.

 وأضاف أنه استعان بـ(سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" للتوسط فى بيع المركبة لعميل "سيء النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهة المتهمين سالفي الذكر أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مركز شرطة المحلة مديرية أمن الغربية

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