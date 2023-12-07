الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

إصابة طالب على يد صديقه أثناء المزاح فى سوهاج

مشاجرة؛ فيتو
مشاجرة؛ فيتو

 أصيب طالب باشتباه كسر بعظام الجمجمة أثناء المزاح مع صديقة بإلقاء " حجر " عليه أثناء المزاح فيما بينهما دون قصد منه بمركز العسيرات بسوهاج وتم ضبط المتهم  ونقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بوصول من مستشفى سوهاج الجامعي إسلام ا ع ع 17  عاما طالب ومقيم دائرة المركز مصابًا “ اشتباه كسر بعظام الجمجمة” وتم حجزه فى العناية المركزة بمستشفي سوهاج الجامعي .


وأفاد والده  الضبع ع ع ا 39 عاما سائق باتهام عمر ع ر ا 17 عاما طالب بإحداث إصابة نجله المذكور بإلقاء " حجر" عليه أثناء المزاح فيما بينهما دون قصد منه تم ضبط المتهم  وأفاد بمضمون ما تقدم دون قصد منه.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

 

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اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج عظام الجمجمة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مدير أمن سوهاج

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