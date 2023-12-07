الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد ختام برنامج التعليم المدني

الشباب والرياضة بالقليوبية،
الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

 شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ختام  فعاليات برنامج التعليم المدني تحت شعار (التنمية- المواطنة - الجمهورية الجديدة) والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بمشاركة  ٤٢ شابا وفتاة من أبناء المحافظة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات. 

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 رحب الصبروط بالحضور والشباب المشارك في البرنامج وأكد أهمية المشاركة في الانتخابات وأهمية دور الشباب في تلك المشاركة، أن مشاركتهم في الانتخاب هي نابعة من روح المواطنة وترسيخ قيم الانتماء للبلد، وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم، ووزارة الشباب والرياضة عقدت سلسلة لقاءات حوارية مفتوحة مع الشباب وكافة فئات المجتمع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم وتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم وترسيخ مفهوم المواطنة وممارسة الحق الانتخابي فى الاستحقاق الرئاسي القادم. ونوه أننا الآن في صمت انتخابي وهي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

  أدار الورشة محمود نجيب استشاري تدريب بوزارة الشباب والرياضة وتحدث حول عدة محاور عن المبادرات، مفهومها وهي خطة أو إجراء جديد لتحسين شيء ما أو حل مشكلة، والهدف منها هي مساعدة المبتكرين على معرفة ما ينقصهم من مهارات وعوامل مطلوبة لتحويل ابتكارهم من حلم إلى واقع، والعمل على تنميتها، كما تناول كيفية التخطيط للمبادرة، وتأثير هذه المبادرات الشبابية  علي المجتمع وفي ختام الورشة تم تقسيم مجموعات عمل للخروج بأفكار خاصة بالمبادرات يمكن تنفيذها علي أرض الواقع.

وفي ختام البرنامج سلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووكيل المديرية للشباب شهادات إتمام البرنامج التدريبي وشهادات التكريم للشباب المشاركين.

 

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط بنها الجامعي مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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