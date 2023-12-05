الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

صحة القليوبية: تشغيل 40 سرير عناية مركزة خلال 90 يوما

صحة القليوبية، فيتو
صحة القليوبية، فيتو

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة صحة القليوبية عن دخول ٣٥ سرير عناية مركزة للخدمة خلال التسعين يومًا الماضية بواقع ١٢ سريرا بحميات طوخ، ٣ أسرة بمستشفى أبو المنجا المركزي، ٨ أسرة في صدر المرج، ١٢ سريرا في مستشفى القناطر الخيرية العام.

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وجاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبدعم الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي؛ في محاولة  للقضاء علي قوائم الانتظار نهائيا. 


وأشار وكيل الوزارة في تصريح له اليوم إلى أنه من المتوقع أن تقل مدة الانتظار لتسكين الحالات التي تحتاج إلي عنايات مركزة، حيث سيتم الاستفادة من هذه الأسرة بتسكين ما يتجاوز ١٠٠ مريض شهريا. 

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وأضاف انه سيتم إضافة ٥ أسرة عناية أخرى بمستشفى بهتيم المركزي قبل حلول العام الجديد. 

 أعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص الشكر والعرفان لفريق الطب العلاجي بالمديرية، وعلى رأسهم الدكتور أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، الدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بالمديرية وفريقه المعاون، والدكتور محمد سعيد مدير الرعايات المركزة.

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