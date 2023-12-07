الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح وحدة عناية قسطرة القلب والشرايين ببنها الجامعي

مستشفي بنها الجامعي،
مستشفي بنها الجامعي، فيتو

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها تطوير وحدة عناية قسطرة القلب والشرايين التاجية بمستشفى بنها الجامعي اليوم الخميس.  

وسوف تساعد في تقديم الخدمة الطبية للمرضى في أقسام جراحة الأوعية والصدر وضغط الدم الشرياني الرئوي وقسم النفيسة والعصبية فضلا عن المساهمة في تقليل قوائم الإنتظار لمرضى قسم القلب بالمستشفيات الجامعية. 

في وقت سابق  أعلنت  مستشفي بنها الجامعي انها حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مبادرة  رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وعددهم 2445 مريضًا بنسبة 96.37 %، وسيتم إجراء الجراحات المُتبقية خلال الأيام القليلة المُقبلة،  العمليات شملت مختلف الأقسام والتخصصات الطبية ومنها (الرمد، وجراحة القلب والصدر، والعظام، وجراحة الأورام، وقسطرة القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية والقسطرة المُخية). 

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المستشفيات الجامعية قامت بإجراء 767 عملية قسطرة للقلب من إجمالي 830 حالة تشملها قوائم الانتظار، كما تم إجراء جراحات في المخ والأعصاب لعدد 275 مريضًا من إجمالي 368 حالة، وكذلك إجراء 491 حالة رمد من إجمالي 586 حالة مرضية، كما تم إجراء 35 جراحة قلب وصدر من إجمالي 47 حالة، وإجراء 129 جراحة عظام من 196 حالة وإجراء 277 حالة أورام من 344 حالة، وإجراء 61 حالة جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية من إجمالي 72 حالة، وكذلك إجراء جراحة لقسطرة مُخية من إجمالي حالتين فقط كانتا على قوائم الانتظار.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي اللواء عبد الحميد الهجان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بنها الجامعي رئيس جامعة بنها

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