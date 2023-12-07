تعيين قيادات أكاديمية جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

أصدر مجلس جامعة أسيوط؛ عدة قرارات؛ بتعيين أربعة من القيادات الأكاديمية الجديدة، بكليات التربية الرياضية، والحقوق، وطب الأسنان، ومعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية.

تعزيز رؤية مصر 2030

ووجّه أعضاء مجلس جامعة أسيوط، القيادات الجديدة؛ بضرورة مواكبة التطور فى التخصصات المختلفة، والتركيز على احتياجات المجتمع، وتحقيق الربط بين مختلف التخصصات، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية، تعزيزًا لرؤية مصر ٢٠٣٠م.

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قرارات مجلس جامعة أسيوط





وتضمنت قرارات مجلس جامعة أسيوط ؛ تعيين الدكتور مصطفى أحمد عبد الوهاب الأستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية، بكلية التربية الرياضية بالجامعة؛ وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات تجديد تعيين الدكتور معمر رتيب محمد عبد الحافظ الأستاذ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق؛ بالعمل رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقيام الدكتور أحمد محمد حسين علي الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان، بالعمل رئيسًا لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

وتضمنت القرارات؛ ندب الدكتور محمد أحمد الملقب بالخرشي الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة، للإشراف علي قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك لمدة عام.

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