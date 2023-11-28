الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة أسيوط توافق على رفع مكافأة أعضاء التدريس المشاركين في رصد الدرجات

مجلس جامعة أسيوط،
مجلس جامعة أسيوط، فيتو

وافق مجلس جامعة أسيوط الذي عقد جلسته الشهرية اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، على رفع حافز المكافأة لأعضاء هيئة التدريس من المشاركين فى لجان رصد الدرجات والسادة وكلاء الكليات سواء بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، كما وافق أن يكون زمن الامتحان ساعتين فقط لجميع المقررات بكلية الحقوق للعام الجامعى 2023/ 2024م بما لا يتعارض مع نص اللائحة الداخلية للكلية.

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تعيين أساتذة جدد بجامعة أسيوط 

ووافق المجلس على تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين بمختلف كليات الجامعة واعتماد اللوائح المنظمة لقطاعات الجامعة، وكذلك اعتماد وتعديل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة، واستكمال المتطلبات لاعتماد البرامج الدراسية من المجلس الأعلى للجامعات.

ملتقى السلامة والصحة المهنية 

واستعرض المجلس عدد من الفعاليات التي شاهدتها الجامعة ومنها المنتدى البيئى الثانى cop28-Assuit بمشاركة جامعات إقليم الصعيد، كما تم استقبال فريق الجودة والاعتماد من الهيئة القومية تمهيدًا لتجديد اعتماد كلية التمريض، واطلاق وقائع اليوم العملى الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمى الدولى حول " تطوير النشر الدولى فى مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والفنون، والمتضمن تكريم الفائزين فى مسابقة أفضل الأبحاث المنشورة دوليًا للعلوم الانسانية والاجتماعية والفنون، كما شاركت الجامعة فى ملتقى "السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة" والذى شهد حضور وزير القوى العاملة السيد حسن شحاته وقامت الجامعة بإطلاق البرنامج التدريبى لتأهيل السادة الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية. 

خدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة 

واستقبلت الجامعة مدير منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط؛ لبحث تطويع الجهود لخدمة الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، وانعقاد أعمال لجنة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبى على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد موقفهم من التجنيد، ووضع خريطة لأنشطة بينية تجمع بين جامعة أسيوط ونظيرتها الأهلية، كما تم إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية فى تصنيف التايمز 2023 وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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واستعرض مجلس الجامعة بروتوكولات التعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة من بينها، اتفاقية التعاون بين الجامعة وجامعتى (شنغهاى جيوتنج)، و(جياكسينج) الصينيتين  لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية، كما قامت الجامعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية بيتاجورسيك بروسيا، واتفاقية تعاون مع جامعة (جيانغشى) للتمويل والاقتصاد (JUFE) بالصين، ووافقت الجامعة على برتوكول التعاون بين معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية ومركز التميز لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدى بمعهد بحوث العلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم والابتكار،  كما وافق المجلس على  عقد بروتوكول التعاون بين (بنك مصر) وبرنامج نظم معلومات السياسة العامة PPS بكلية التجارة، كما وافق مجلس جامعة أسيوط على قيد طلاب خريجى التعليم المفتوح بكلية التجارة بالدراسات العليا العام الجامعى 2023/2024 بدبلومات المراجعة والضرائب، والمحاسبة المصارف والمؤسسات المالية، التسويق.

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