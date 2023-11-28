مجلس جامعة أسيوط يؤكد أهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

عقد مجلس جامعة أسيوط ؛ جلسته الشهرية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن مجلس جامعة أسيوط دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ من أجل استمرار الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، واستكمالًا لمسيرة البناء، والتنمية الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق طفرة تنموية، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة؛ تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

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ويؤكد مجلس جامعة أسيوط؛دعمه الكامل، وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأت منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة؛ الداخلية، والإقليمية، والعالمية؛ للحفاظ على أمن المواطن، واستقرار الوطن.

مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

كما أشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بجهود، وتحرك الرئيس السيسي على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها؛ في الحفاظ على أمن، واستقرار، وسلامة بلادنا مؤكدا ضرورة حث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأهمية التوسع فى أنشطة الجامعة بهدف تعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من خلال التوعية بالعملية الانتخابية والتصويت الانتخابى الصحيح.

جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي غزة

واستعرض المجلس؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من بينها: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى إفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، وأهمية إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية، والاستمرار في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، وتنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، وإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر نوفمبر 2023، من بينها، حصول الجامعة على المركز الأول مصريًا في "علوم الهندسة الكيميائية"، و"هندسة الإلكترونيات"، والمركز الثاني في “الهندسة” بتصنيف شنغهاى الصينى 2023، بالإضافة إلى إدراج الجامعة -لأول مرة- فى (7) تخصصات علمية، وانطلاق البرنامج التأهيلى الأول فى التحول الرقمي للطلاب ذوي القدرات الخاصة وذلك لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، ومشاركة الجامعة فى حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والذي نظمته المنطقة الجنوبية العسكرية.