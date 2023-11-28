الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مجلس جامعة أسيوط يؤكد أهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

مجلس جامعة أسيوط،
مجلس جامعة أسيوط، فيتو

عقد مجلس جامعة أسيوط ؛ جلسته الشهرية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي 

 وأعلن مجلس جامعة أسيوط دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ من أجل استمرار الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، واستكمالًا لمسيرة البناء، والتنمية الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق طفرة تنموية، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة؛ تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

Advertisements

 ويؤكد مجلس جامعة أسيوط؛دعمه الكامل، وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأت منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة؛ الداخلية، والإقليمية، والعالمية؛ للحفاظ على أمن المواطن، واستقرار الوطن.

مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية 

 كما أشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بجهود، وتحرك الرئيس السيسي على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها؛ في الحفاظ على أمن، واستقرار، وسلامة بلادنا مؤكدا ضرورة حث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأهمية التوسع فى أنشطة الجامعة بهدف تعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من خلال التوعية بالعملية الانتخابية والتصويت الانتخابى الصحيح.

جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي غزة 

واستعرض المجلس؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من بينها: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى إفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، وأهمية إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية، والاستمرار  في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها،  وتنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، وإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.

بمشاركة 300 جوال من 10 كليات، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية 42

جامعة أسيوط تقرر تحويل المساحات غير المستخدمة لغرف سكنية للطلاب

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر نوفمبر 2023، من بينها، حصول الجامعة على المركز الأول مصريًا في "علوم الهندسة الكيميائية"، و"هندسة الإلكترونيات"، والمركز الثاني في “الهندسة” بتصنيف شنغهاى الصينى 2023، بالإضافة إلى إدراج الجامعة -لأول مرة- فى (7) تخصصات علمية، وانطلاق البرنامج التأهيلى الأول فى التحول الرقمي للطلاب ذوي القدرات الخاصة وذلك لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، ومشاركة الجامعة فى حفل تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والذي نظمته المنطقة الجنوبية العسكرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط 30 يونيو الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المقبلة جامعة أسيوط مجلس جامعة أسيوط

مواد متعلقة

رئيس مياه أسيوط يتفقد دخول محطة صرف علي بن أبى طالب الخدمة

ضعف المياه بمنطقة الوليدية بأسيوط لمدة 3 أيام قادمة لتطهير المروق

استعدادا للسيول، مياه أسيوط تحصل على تقييم 98% من لجنة التنمية المحلية

رفع 540 طن قمامة وتمهيد الطرق بـ 4 مراكز بأسيوط

تجهيز 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية بأسيوط استعدادا للانتخابات الرئاسية

إحالة 8 عاملين للتحقيق في حملة تفتيشية للصحة بمستشفيات مدينة أسيوط

موافقة الري على الاستفادة من أرض النورس بالوليدية أسيوط لإقامة مدرسة عليها

بمشاركة 300 جوال من 10 كليات، جامعة أسيوط تفتتح الدورة الكشفية 42

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدبولي بشأن خطة الحكومة للتعامل مع أزمة السكر

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

جيش الاحتلال يعلن إصابة عدد من الجنود في انفجار عبوة ناسفة في شمال غزة

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفي الثالث اليوم

تجربة طوارئ بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور)

إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

رئيس أركان الاحتلال يعترف: الجيش والاستخبارات فشلوا في الـ7 من أكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية