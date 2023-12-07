روسيا: نستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل وحماس قريبا

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال حديثها عن خطط الولايات المتحدة لإنتاج قذائف في أوكرانيا، إلى أنها قد تكون محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ الذي لم يدعم مشروع القانون لمساعدة كييف.

الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا

وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية: "لقد طُلب مني التعليق هذا الصباح، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا، وبالتالي تطوير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وما إلى ذلك.. من الواضح أن هذه محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ".

وأعلنت زاخاروفا أنه "لا يوجد أمل في أن تنتهي المواجهة المباشرة بين حماس وإسرائيل قريبًا".

Advertisements

هجمات إرهابية

وبينت زاخاروفا، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، أنه "كانت هناك حروب، كانت هناك هجمات إرهابية، كل شيء كان هناك [في الشرق الأوسط]، لكن ما حدث في أكتوبر، وما زال مستمرا منذ شهرين... للأسف لا أمل في انتهاء المواجهة قريبًا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، التي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.