الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

روسيا: نستبعد توقف المواجهات بين إسرائيل وحماس قريبا

ماريا زاخاروفا المتحدثة
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، فيتو

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال حديثها عن خطط الولايات المتحدة لإنتاج قذائف في أوكرانيا، إلى أنها قد تكون محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ الذي لم يدعم مشروع القانون لمساعدة كييف.

الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا

وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس في مقابلة تلفزيونية: "لقد طُلب مني التعليق هذا الصباح، وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستنتج القذائف على أراضي أوكرانيا، وبالتالي تطوير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وما إلى ذلك.. من الواضح أن هذه محاولة لموازنة الفشل في مجلس الشيوخ".

وأعلنت زاخاروفا أنه "لا يوجد أمل في أن تنتهي المواجهة المباشرة بين حماس وإسرائيل قريبًا".

Advertisements

هجمات إرهابية

وبينت زاخاروفا، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، أنه "كانت هناك حروب، كانت هناك هجمات إرهابية، كل شيء كان هناك [في الشرق الأوسط]، لكن ما حدث في أكتوبر، وما زال مستمرا منذ شهرين... للأسف لا أمل في انتهاء المواجهة قريبًا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

 استمرار الحرب الإسرائيلية

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، التي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

جيش الاحتلال يعترف بقدرة حزب الله على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة فقط

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، والاحتلال يرد بقصف جوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زاخاروفا الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا

مواد متعلقة

البيت الأبيض يهدد بمواجهة روسيا حال انتصار موسكو في حربها على أوكرانيا

التصويت لصالح إسرائيل فقط، بايدن يطالب الكونجرس بالموافقة على دعم أوكرانيا

تفاصيل مشاركة أوكرانيا في معرض السلاح إيديكس 2023 (فيديو وصور)

البيت الأبيض: الجمهوريون في الكونجرس يحتجزون المساعدات إلى أوكرانيا لهذا السبب

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

7 صور ترصد حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

لا واسطة، معايير السيسي في اختيار طلبة الكليات العسكرية والشرطة ووظائف التعليم والنقل

التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

إيران تحذر إسرائيل من أيام مقبلة رهيبة جدا

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

هبوط مفاجئ لكل المؤشرات، 5 آلاف عملية تداول بالدقائق الأولى للبورصة المصرية

روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 8-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية