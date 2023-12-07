الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

آراء الركاب في تشغيل قطارات التالجو الفاخرة على خط الصعيد بالسكة الحديد (فيديو)

قطار التالجو،فيتو
قطار التالجو،فيتو

شهدت  السكة الحديد في الفترة الأخير دخول قطار التالجو الأسباني الذي يعد أول قطار فاخر يعمل على خطوط السكة الحديد منذ فترة كبيرة بعد خروج القطار التوربينى من الخدمة بعد عدة سنوات من خدمة الركاب.

ووزارة النقل نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيديو خاص بتشغيل قطار التالجو على خط الصعيد وسعت الوزارة إلى رصد رأي الجمهور في الخدمات  الموجودة داخل القطار.

 

أسعار قطار التالجو لخط الصعيد 

 وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعلنت عن أسعار تذاكر قطار تالجو لخط الصعيد واختلفت تسعيرة التذكرة حسب عدد المناطق المختلفة التي يمر بها القطار وجاءت قائمة أسعار التذاكر كالآتي:

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 350 جنيها سعر الدرجة الأولى المكيفة من القاهرة إلى أسيوط أو قنا و250 جنيها الدرجة الثانية.

من القاهرة إلى سوهاج 500 جنيه  الدرجة الأولى 

من القاهرة إلى سوهاج الدرجة الثانية المكيفة 300 جنيه

من القاهرة إلى الأقصر 600 جنيه الدرجة الأولى المكيفة 

من القاهرة إلى الأقصر الدرجة الثانية المكيفة 400 جنيه.

 

قيمة تذكرة قطار التالجو لغير المصريين 

 وأعلنت هيئة السكة الحديدية عن قيمة تذكرة قطار تالجو للأجانب،  حيث بلغت قيمة تذاكر الدرجة الأولى 30 دولارا وقيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولارا، ويسع القطار لـ492 راكبا للدرجتين، وتبلغ تذاكر الدرجة الأولى لقطار تالجو للمصريين 150 جنيها للدرجة الثانية، و200 جنيه للدرجة الأولى.

 وقامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل  قطار تالجو الجديد على خط القاهرة - الإسكندرية ليعمل فى مواعيد يومية ضمن جداول التشغيل، حيث سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحًا من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

مواصفات قطار التالجو 

تختلف قطارات التالجو عن باقي القطار في مجموعة من المواصفات أهمها.

 - يحتوي قطار التالجو على  5 عربات درجة أولى.

 -  يضم قطار التالجو 8 عربات درجة ثانية.

 - عربة بوفيه فاخرة وعربة قوى.

 - ويتسع قطار التالجو على 492 راكبا فى كلتا الدرجتين.

- عربات قطار التالجو مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًا في معظم قطارات أوروبا والعالم.

- يسهم قطار التالجو في توفر الوقود المستهلك في الرحلة.

- يقاوم جسم الهيكل الخارجي لقطار التالجو الصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.

- يوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب.

- توجد به شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى.

- توجد شاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية.

- مزود بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

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