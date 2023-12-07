الخميس 07 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

تونر طبيعي للشعر بدون غسل يمنع التساقط ويزيد طوله

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

تساقط الشعر من المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات وللأسف هى مشكلة مزعجة لأنها تؤثر على كثافة الشعر وجماله .

وتساقط الشعر يحتاج عادة علاجا دوائيا وعلاج المشكلة داخل الجسم أولا مع تقوية الجذور من خلال الوصفات الطبيعية.

تونر طبيعي للشعر بدون غسل لمنع التساقط وزيادة طول الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، تونر طبيعي للشعر بدون غسل لمنع التساقط وزيادة طول الشعر.

المكونات:-

ربع كوب أوراق نعناع طازجة

ربع كوب أوراق روز مارى 

كوب ماء فاتر

الطريقة:-

  • نحضر أوراق النعناع ونضعها في بولة عميقة ونضيف لها اوراق الروز ماري.
  • ثم نضيف لهم الماء ونقلب ونغطى الخليط ليلة كاملة مع التقليب من حين لآخر.
  • ثم نصفى الخليط جيدا ونضع السائل فى زجاج بخاخ.
  • نرش الشعر يوميا صباحا ومساء بالتوتر بدون غسل ومع تكرار الاستخدام نلاحظ الفرق سريعا.
تونر طبيعي للشعر بدون غسل يمنع التساقط، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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