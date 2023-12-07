الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

عقوبات مالية بالجملة، أول تحرك من المقاولون بعد تراجع نتائج الفريق بالدوري

المقاولون؛ فيتو
المقاولون؛ فيتو

الدوري المصري، قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري. 

خصم 150 ألف جنيه من كل لاعب وإيقاف المستحقات

وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

 

وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت  الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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وبهذه النتجية يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في مثلها وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.

بينما يحتل فريق الداخلية  المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

 

تشكيل المقاولون أمام الداخلية 


وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

عامر عامر في حراسة المرمى لؤي وائل وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ومحمد شوقي وأحمد الشيمي وأحمد علاء وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعبدالرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأمير عابد وعماد الدين بوبكر وأحمد فوزي ومحمد سالم ومحمد هاني تريكا والحبيب أحمد وزياد فرج ومهند محمد.

تشكيل الداخلية أمام المقاولون العرب


وكان هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، قد أعلن تشكيل فريقه امام المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: 


حراسة المرمى: محمود الزنقلي 
خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير 
خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز 
خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

مهاب ياسر أفضل لاعب في مباراة المقاولون والداخلية بالدوري

هيثم شعبان: غياب التوفيق وراء تعادل الداخلية مع المقاولون

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