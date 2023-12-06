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رياضة

هيثم شعبان: غياب التوفيق وراء تعادل الداخلية مع المقاولون

المقاولون والداخلية
المقاولون والداخلية

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أنه خاض لقاء اليوم أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري، للفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب التوفيق، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. 

 

هيثم شعبان المدير الفني للداخلية

وقال المدير الفني عقب المباراة: "لعبنا أمام المقاولون العرب من أجل الثلاث نقاط، واللاعبون نفذوا التعليمات فيما يخص الشق الدفاعي، وهناك تحسن ملحوظ من مباراة إلى أخرى، وتحسنا في التحولات والخروج بالكرة".

 

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وأكمل هيثم شعبان حديثه قائلا: "غياب التوفيق أثر علينا وأفقدنا نقطتين، اللاعبون أدوا ما عليهم لذلك فالتغييرات كانت قليلة ولم نستهلك التغييرات الخمسة لأن اللاعبين كانوا مميزين خلال اللقاء وخلقنا أكثر من فرصة للتسجيل لكن التوفيق لم يكن حليفنا".


وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لدخول المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط، فاللاعبون والإدارة يعملون من أجل ذلك ونسعى لتحقيقه".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت  الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

وبهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في مثلها وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.

بينما يحتل فريق الداخلية  المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

 

تشكيل المقاولون أمام الداخلية 


وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

عامر عامر في حراسة المرمى لؤي وائل وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ومحمد شوقي وأحمد الشيمي وأحمد علاء وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعبدالرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأمير عابد وعماد الدين بوبكر وأحمد فوزي ومحمد سالم ومحمد هاني تريكا والحبيب أحمد وزياد فرج ومهند محمد.

تشكيل الداخلية أمام المقاولون العرب


وكان هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، قد أعلن تشكيل فريقه أمام المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: 


حراسة المرمى: محمود الزنقلي 
خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير 
خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز 
خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

المقاولون العرب يتعادل مع الداخلية سلبيا في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل المقاولون والداخلية

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