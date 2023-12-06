مهاب ياسر أفضل لاعب في مباراة المقاولون والداخلية بالدوري

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المحترفة، فوز مهاب ياسر لاعب الداخلية بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.

وكتبت رابطة الأندية المحترفة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة بعد أداء قوي، مهاب ياسر أفضل لاعب في مباراة المقاولون الداخلية".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وبهذه النتجية يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في مثلها وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل المقاولون أمام الداخلية



وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

عامر عامر في حراسة المرمى لؤي وائل وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ومحمد شوقي وأحمد الشيمي وأحمد علاء وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعبدالرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأمير عابد وعماد الدين بوبكر وأحمد فوزي ومحمد سالم ومحمد هاني تريكا والحبيب أحمد وزياد فرج ومهند محمد.

تشكيل الداخلية أمام المقاولون العرب



وكان هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، قد أعلن تشكيل فريقه امام المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود الزنقلي

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر