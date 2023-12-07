رئيس حملة السيسي: الفترة الرئاسية الثالثة ستشهد تحسنا في الأحوال المعيشية للمواطنين (فيديو)

انتخابات الرئاسة، قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "أزمة غزة خلقت لدى المواطن المصري وعيا بأهمية وجود قيادة لديها تجربة وخلفية عسكرية شجاعة وصاحبة قرار".

القضية الفلسطينية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "القضية الفلسطينية التزام دائم في الثوابت المصرية".

ثوابت السياسة المصرية

وتابع: "السياسة المصرية لديها ثوابت والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة التزامه بها ورفضه للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية".



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مشروع تنموي

ولفت: مرشحنا لديه مشروع تنموي كبير تم تنفيذ جزء كبير منه وسوف يستكمل الإنجازات في الفترة الرئاسية الجديدة وهذا المشروع خرج من رحم ثورة 30 يونيو.



تحسن في الأحوال المعيشية

وأكد: الفترة الرئاسية الثالثة ستشهد تحسنًا في الأحوال المعيشية للمواطنين.

في نفس اللقاء، قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشاركة في الانتخابات مهمة جدًّا ولها دلالات إقليمية عالمية هامة.



الظروف الإقليمية

وأضاف “فوزي”: الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة تحتاج إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.

مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وتابع رئيس حملة المرشح الرئاسي السيسي: أهم رسالة نعمل عليها حاليًّا هي مشاركة الشباب بنسبة كبيرة في الانتخابات الرئاسية، وقدمنا خلال الـ9 سنوات الماضية عملًا متصلًا وقدمنا رؤية واعدة.



الدعاية السلبية

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئيس السيسي: “السيسي ناجح ناجح” دعاية سلبية لا نحبها لأننا نأمل في المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية.

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