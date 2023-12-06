رئيس حملة السيسي: الريس "ناجح ناجح" دعاية سلبية لا نحبها (فيديو)

انتخابات الرئاسة، قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشاركة في الانتخابات مهمة جدا ولها دلالات إقليمية عالمية هامة.

الظروف الإقليمية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة تحتاج إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.





مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وتابع: أهم رسالة نعمل عليها حاليا هي مشاركة الشباب بنسبة كبيرة في الانتخابات الرئاسية، وقدمنا خلال الـ9 سنوات الماضية عملا متصلا وقدمنا رؤية واعدة.



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الدعاية السلبية

وأشار: السيسي ناجح ناجح دعاية سلبية لا نحبها لأننا نأمل في المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في اللجنة الفرعية رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بجوار نفق الميرغني إذ يحمل السيسي رقم 3321 في كشوف الناخبين.

ووفقا للرقم القومي 25411190101716 الخاص بالرئيس السيسي فله حق الانتخاب في:



مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة - محافظة القاهرة - قسم مصر الجديدة

- رقم اللجنة الفرعية 9 - كما يحمل الرئيس السيسي رقم 3321 في الكشوف الانتخابية

اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة



وفي السياق تواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية كالتالي:

حزب حماة الوطن.

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا لقاءًا جماهيريًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة والانجازات.

- ‏أمانة الشئون الصحية المركزية بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وللتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- ‏أمانة محافظة بني سويف بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وتشجيع الحضور علي المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏نظمت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- ‏من محافظة الغربية نظمت أمانة حزب حماة الوطن مؤتمرها الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

حزب مستقبل وطن

- أمانة محافظة مطروح بحزب مستقبل وطن تعقد مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها الكامل للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بمدينة العلمين.

- ‏ بحضور 15 ألف مواطن من أهالي بورسعيد مستقبل وطن بورسعيد ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وحث المواطنين علي المشاركة الايجابية والفعالة في العملية الانتخابية.

- ‏من محافظة سوهاج وبحضور 7 آلاف مواطن من مؤدي المرشح عبد الفتاح السيسي قام حزب مستقبل وطن بعقد مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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