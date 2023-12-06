رسائل حملة السيسي خلال مؤتمر حزبي مستقبل وحماة وطن

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بالمؤتمر الجماهيري الحاشد الختامي لحزب مستقبل وطن بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب.

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وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهت العديد من التحديات الكبيرة لكنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، وتدشين العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية وغيرها والتي كانت هدفها الأول هو توفير حياة كريمة للمصريين.

وفي السياق نفسه، قال وسام صبري: إن الشعب المصري مدرك تمامًا التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وأن هناك ثقة متبادلة بين الشعب المصري والمرشح عبد الفتاح السيسي للعمل على إنهاء تلك التحديات، موضحًا أن المرشح الرئاسي قد اهتم بالشباب وهو ما يعني اهتمامه بمستقبل الدولة المصرية.

كما نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بنادي بتروسبورت، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ووجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة الوطن على جهوده في دعم المرشح الرئاسي من خلال العديد من الفعاليات التي كان لها تأثير كبير في حالة الزخم السياسي.

وأشار إلى أن ما تم عرضه من إنجازات ونجاحات في مؤتمر حكاية وطن هو جزء يسير من الذي تحقق منذ ٩ سنوات وهي فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلى النجاح في القضاء على فيروس سي، ومشروع حياة كريمة، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن جهود التنمية وكذلك التوسع العمراني.

وقال: الرئيس السيسي منذ أزمة غزة كان حريصا على وضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، متابعا: القضية الفلسطينية لم تكن قضية انتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية في رفض تصفية القضية وكذلك رفض منع دخول المساعدات، قائلا: لا حل للقضية الفلسطينية، إلا بحل الدولتين.

وتابع: مصر أصبحت دولة مستقرة بعدما نجحت في القضاء على الإرهاب، وعمل بنية تحتية قوية، ما يجعلنا مؤهلين لنهضة اقتصادية في قادم الأيام، قائلا: "اللي جاي أحسن".

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