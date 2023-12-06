الخميس 07 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم.. 30 ألف مشجع لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في أبطال أفريقيا.. وتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك يعلن شفاء يوسف أوباما من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الأبيض، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي للإسكندرية لمواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال أفريقيا، أعلن النادي الأهلي توفير أُتوبيسات مجانية لنقل جماهير القلعة الحمراء للإسكندرية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المقاولون العرب يتعادل مع الداخلية سلبيا في الدوري المصري

 تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت  الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

فرانكفورت يودع كأس ألمانيا بالخسارة من ساربروكن 0/2 بمشاركة عمر مرموش

ودع فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمه الدولي المصري عمر مرموش، بطولة كأس ألمانيا بعد خسارته أمام نظيره ساربروكن بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب «لودفيجس بارك»، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.

أحمد حجازي وبنزيما على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة نادي اتحاد جدة المشاركة في بطولة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين  12 إلى 22 ديسمبر الحالي. 

30 ألف مشجع لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تقرر إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بحضور 30 ألف مشجع للأحمر.

رسميا، الاتحاد القطري يعلن رحيل كيروش عن تدريب العنابي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، منذ قليل، توجيه الشكر للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب القطري. 

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

قررت رابطة أندية الدوري الممتاز المصري  تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والتي كان من المقرر إقامتها غدا الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف فان دايك في الشوط الأول

شاهد مباراة أستون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

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