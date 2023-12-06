شاهد مباراة أستون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي، مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ولمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي كل ما عليك هو البقاء على موقع فيتو الإخباري الذي يعرض مباراة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر.

شاهد مباراة استون فيلا والسيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك معقل الفيلانز.

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القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وتذاع مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات، بعدما تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - جون ستونز - لويس - فيل فودين - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - لوكاس دين - مكجين - كامارا - لويز - يوري تيليمانس - بايلي - أولي واتكينز.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالي، كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.