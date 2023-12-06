فرانكفورت يودع كأس ألمانيا بالخسارة من ساربروكن 0/2 بمشاركة عمر مرموش
ودع فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمه الدولي المصري عمر مرموش، بطولة كأس ألمانيا بعد خسارته أمام نظيره ساربروكن بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب «لودفيجس بارك»، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من المسابقة.
الأهداف وحالة الطرد
سجل هدفي ساربروكن في مرمى آينتراخت فرانكفورت، كاي برونكر في الدقيقة 64، ولوكا كربر في الدقيقة 78.
وتعرض نويل لاعب فرانكفورت للطرد في الدقيقة 83.
تشكيل فرانكفورت ضد ساربروكن
حراسة المرمى: كيفين تراب.
خط الدفاع: توتا- كوخ- باشو.
خط الوسط: هاسيبه- إيبيمبي- ماكس- نكونكو.
خط الهجوم: ماريو جوتزه- عمر مرموش- فارس شعيبي.
أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت
يواصل عمر مرموش نجم منتخب مصر، تألقه مع ناديه الجديد آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم بعد أن نجح اللاعب في إحراز 11 هدفا من أصل 21 مباراة شارك فيها مرموش مع ناديه في مختلف البطولات، إلى جانب صناعته لهدفين أخريين.
ويتصدر مرموش صاحب الـ24 عاما ترتيب هدافي فريق فرانكفورت في بطولة الدوري برصيد ٦ أهداف، وفي بطولة المؤتمر الأوروبي بـ ٤ أهداف، ليواصل المحترف المصري تألقه في الملاعب الألمانية وينال إشادات واسعة في تجربته الجديدة مع نادي فرانكفورت.
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