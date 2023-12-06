رسميا، الاتحاد القطري يعلن رحيل كيروش عن تدريب العنابي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، منذ قليل، توجيه الشكر للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب القطري.

كارلوس كيروش

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا رسميا يعلن فيه رحيل كيروش عن تدريب المنتخب العنابي وجاء كالتالي:

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين.

كل الشكر والتقدير للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني الأول نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة.

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جدير بالذكر أن المنتخب القطري الأول أعلن رحيل كيروش قبل 36 يوما من بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وكشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في براحة مشيرب، شهد حضورًا كبيرًا من مشجعي كرة القدم وعامة الجمهور.

تعويذة كأس آسيا قطر 2023

وتتألف تعويذة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد، وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وتضم التعويذة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءًا في نسخة جديدة من كأس آسيا.

وتعتبر عائلة التعويذة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ اثني عشر عامًا، عندما استضافت قطر النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية. وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.

ومن جهته أكد حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، أن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة، يعد دليلًا واضحًا على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر.

وقال الكواري: "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية، كما تجسد التعويذة الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة ستكون بالتأكيد نسخة أخرى مذهلة تجمع المشجعين من المنطقة والقارة والعالم. لا شك أن شخصيات التعويذة المستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر تتيح لنا فرصة جديدة لإلقاء الضوء على تراثنا وتعريف جماهير كرة القدم من حول العالم بثقافتنا وتقاليدنا".

وأبدع الفنان القطري أحمد المعاضيد في رسم شخصيات التعويذة، مع منح كل فرد في عائلة الجربوع صفة مميزة، حيث ترمز كل شخصية إلى الدور الذي يقوم به كل لاعب في مباراة كرة القدم لنجاح الفريق. وتمثل عائلة التعويذة مناطق قطر الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب، وترمز إلى القوة الموحدة للرياضة، والدور المحوري للعائلة في نمو وازدهار المجتمعات.

وقال المعاضيد: "منذ بداية العمل على مشروع تعويذة البطولة، أردنا تقديم عمل فني يشكل مصدر إلهام لأفراد المجتمع ليكونوا جزءًا من كأس آسيا. خلال المراحل الأولى من مشروع التعويذة، انصب تركيزنا في البحث بشكل عميق في بيئتنا الطبيعية وتراثنا الغني، ووجدنا في حيوان الجربوع المعروف في صحراء قطر، الخيار الأمثل الذي يجسد ما يحدث في أرض الملعب.

جدير بالذكر أن استوديوهات كتارا أنتجت فيلم رسوم متحركة يحاكي شخصيات تعويذة كأس آسيا AFC قطر 2023، وقام بإخراج الفيلم الكرتوني فهد الكواري، فيما قدمت الأغنية الفنانة القطرية دانا المير والنجم طارق العربي طرقان. ومن المتوقع أن يستمتع الجمهور في الفترة التي تسبق استضافة الحدث الرياضي الآسيوي، وطوال البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024، بالعمل الكرتوني الذي يعود بذاكرة المشاهدين إلى أعوام مضت يستحضرون خلالها الأفلام الكرتونية الشهيرة.

وتضم عائلة التعويذة، سبوق الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر. وفريحة، البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر. وتمبكي، الأخ الأصغر لسبوق ويحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر.

إضافة إلى الأب زكريتي باللون الأخضر، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة زكريت التي تقع غرب قطر، والأم ترينة باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة بجنوب قطر.