السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

أحمد أبو العلا يزور معسكر لجنة الحكام بمنطقة الإسكندرية (صور)

معسكر حكام منطقة
معسكر حكام منطقة الأسكندرية، فيتو

قام أحمد أبو العلا عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اليوم السبت، بزيارة اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، من أجل متابعة أنشطة اللجنة الفرعية وتطبيقها برامج التطوير التي طرحتها اللجنة الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

 

وتواصل لجنة الحكام الرئيسية بالـاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، برامج تدريب وتثقيف الحكام والمتابعة المستمرة لمناطق الجمهورية، والذي كلفت به اللجنة الرئيسية احمد ابوالعلا المحاضر بلجنة الحكام الرئيسية وعضو اللجنة، والمنوط به المرور والاشراف علي معسكرات الحكام باللجان الفرعية للحكام.

 

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قدورة يستقبل أحمد أبو العلا 

وكان رئيس وأعضاء لجنة حكام الإسكندرية علي رأس مستقبلي أحمد أبو العلا عضو اللجنة الرئيسية حيث إستقبله محمد عبدالقادر مرسي " قدورة " رئيس اللجنة ورمضان عثمان  مدير ادارة اللجنة  وعضوية السيد علي وحازم ابوالوفا وطاهر فرج وهيام بركة وحسين انور المعد البدني وهشام عبدالحميد رئيس لجنة الحكام بمطروح.

محاضرة في قانون كرة القدم

وبدأت فاعليات المعسكر فنيا بمحاضرة عن فهم قانون كرة القدم، وكافة التعديلات الجديدة لكرة القدم التي اجريت في الفترة الاخيرة  وابرزها التسلل والانحراف المتعمد، وركلات الجزاء وحالات الطرد والانذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وعن مفاهيم وبروتكول تقنية الفيديو، وكافة الالعاب المتنافسة علي الكرة، وتعليمات لجنة الحكام الرئيسية وأهمية تصنيفات الحكام التي وضعتها اللجنة الرئيسية. 

 

محاضرة عن الحالات الجدلية

وتطرق الشق الفني بعرض العاب وفيديوهات مهمة وجدلية توضح فيها الالعاب المتعمدة والتسلل ورميات التماس وركلات الجزاء وشرحها وتحليلها بكل تفصيل وفقا لتعديلات قانون كرة القدم الجديدة.
 

المستوى البدني للحكام

اقيم الجانب البدني والذي له دور كبير في مستوي الحكم ومن اهم عناصر التي يتوفر لديها الحكام وهو العنصر البدني والذي اقام به الكابتن حسين انور المعد البدني لحكام إسكندرية ببداية عملية التسخين والاحماءات لجميع الحكام، والعمل علي تمركز الحكام والمساعدين من داخل ارضية الملعب  والتدريب علي اشارات التسلل والاهداف التي يوجد بها شك والعمل ايضا علي سرعة اتخاذ القرار في الالعاب الصعبة. 

 

وكما تحدثت اللجنة خلال لقائها من ارض الملعب علي اهمية التسخين للحكام قبل بدء فاعليات المباريات لعدم وجود معوقات للحكم، كما عملت من خلال اللقاء البدني علي مدي دقة التركيز علي مستوي البدني للحكام والعمل علي كل تقصير الذي يحتاجه الحكم من الشق البدني. 

وأقيم المعسكر بحضور حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة لحكام منطقة الاسكندريه ومطروح والذي اقيم علي ملعب وقاعة المدينة الجامعية بالاسكندرية والذي رحب وشرف باستقبال فاعليات المعسكر.

 

حضر فاعليات المعسكر سعيد عبدالغفار عضو لجنة الحكام الرئيسية بجانب لجنة حكام اسكندرية بالكامل محمد عبدالقادر " قدورة " ورمضان عثمان والسيد علي وحازم ابوالوفا وطاهر فرج وهيام بركة واحمد عصمت مسؤل الit بلجنة اسكندرية، وهشام عبدالحميد رئيس لجنة حكام مطروح.

 

كما حضر اللقاء عميد مراقبي ومحاضري الحكام الكابتن مشرف فرح الذي له فضل كبير علي حكام ومحكمات مصر. 

 

وفي ختام فاعليات المعسكر وجهت لجنة حكام الإسكندرية ومطروح وحكامها بخالص شكرهم وتقديرهم للكابتن احمد ابوالعلا بما قام به من بذل مجهود كبير بنقل كافة الخبرات والتعليمات والتوضيحات من شرح قانون ومفاهيم كرة القدم وتعديلاتها التي أدت لاستفادة كبيرة لجميع الحكام. 

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لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة منطقة الإسكندرية لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم فيتور بيريرا لجنة حكام الإسكندرية محمد عبدالقادر مرسي

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