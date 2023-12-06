التعادل السلبي يسيطر على مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد مرور 15 دقيقة

الدوري الإنجليزي، يسيطر التعادل السلبي على مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين" في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

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في خط الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر بينما يمتلك شيفيلد يونايتد 5 نقاط، في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد



تذاع مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول.. الأربعاء 6 ديسمبر.. (قائمة الان)

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر..(قائمة الان)

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر..(قائمة الان)

برايتون ضد برينتفورد.. الأربعاء 6 ديسمبر.. (قائمة الان)

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي



آرسنال 2-1 وولفرهامبتون

برينتفورد 3-1 لوتون تاون

بيرنلي 5-0 شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد



تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام

وست هام 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3 توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15



1- آرسنال 33 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- كريستال بالاس 16 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط