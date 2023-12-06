تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات، بعدما تعادل مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

وضم تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - جون ستونز - لويس - فيل فودين - برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، أورتيجا، كارسون، فيليبس، أكي، كوفاسيتش، جوميز، نونيز، بوب.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - كونسا - كارلوس - باو - لوكاس دين - مكجين - كامارا - لويز - يوري تيليمانس - بايلي - أولي واتكينز.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الحالي، كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.