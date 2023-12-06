الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي، يسعى محبو كرة القدم في العالم لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

شاهد شاهد مباراة تشلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي عبر موقع فيتو أو شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 أعلن إيرك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد وبوكيتينيو المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

لا يتوفر وصف.

يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا اليوم الأربعاء، على نظيره مانشستر يونايتد ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

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 وخاض المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، 4 مباريات أمام تشيلسي، حيث فاز المدرب الهولندي في مباراة واحدة، وخسر في ملها، وتعادل في مباراتين

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 


وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الإنجليزي.

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
 

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء 

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 
 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد


تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15


1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

وخطف  فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع  أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء اليوم الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.

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