الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مان يونايتد ضد تشيلسي وظهور جديد لـ صلاح

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، عددًا من المباريات الهامة والمثيرة في الدوريات العالمية والجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري آبطال آسيا.

ويشهد دور الـ15 بالدوري الإنجليزي مواجهات قوية بين أندية ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ومباراة القمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

 

مباريات الدوري الإنجليزي

 

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

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فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

 

مباريات دوري أبطال آسيا - الجولة 6

 

هانوي إف سي ضد اوراوا ريد دياموندز 14:00 - SSC Extra 2 HD - beIN Sports AFC 1

ووهان ثرى تاونس ضد بوهانج ستيلرز - 14:00 - SSC Extra 3 HD – beIN Sports AFC

مباريات الدوري المصري الجولة 8

 

المقاولون العرب ضد الداخلية - 9 مساء OnTime Sports 1

 

مباريات الدوري الفرنسي - الجولة 10

 

مارسيليا ضد ليون - 11 مساءً - beIN Sports HD 4

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي دوري أبطال آسيا مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

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