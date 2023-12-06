نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع كلية الآداب مسابقة " دوري المعلومات"

وتشكلت لجنة التحكيم من الأستاذين أ. د. منال محرم رئيس قسم اللغة العربية،أ.د أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب،وحضور ممثلي المركز الإعلامى باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، وتحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

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انطلاق فعالية مسابقة دورى المعلومات التي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس



وقد تمت المسابقة بمشاركة ٧٥ طالبا وطالبة كمرحلة أولى، تليها التصفيات النهائية للمراكز الأولى،وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد التصحيح،ومن الجدير بالذكر أن مجموع المراكز العشر ة الأولى ٢٥,٠٠٠ جنية.



و تهدف هذه المسابقة إلى بلورة مفهوم التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب في تحصيل المعلومات النافعة، وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء المجتمع وتنميته، الأمر الذي يساعد في تنمية الوعى والثقافي والفكري للطلاب وصقلهم علميا وثقافيا وإعلاء لمبدأ التنسيق بين كليات الجامعة المختلفة لخلق جيل متين الفكر شمولي النظرة ليكون مدعاة فخر لمنسوبي جامعة عين شمس العريقة.

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اليوم خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتعميق الروابط والتبادل الثقافى بين الجانبين.

جامعة عين شمس تستقبل المستشار الثقافى البحرينى لبحث سبل التعاون

وذلك بحضور أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة و أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين و أ. محمود عارف المرشد الأكاديمى بالملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين.