الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

"تضخم البروستاتا الحميد" ورشة عمل بوحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت وحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس ورشة العمل الرابعة لقسم المسالك البولية عن تضخم البروستاتا الحميد، تحت عنوان "التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية" بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

"تضخم البروستاتا الحميد" ورشة عمل بوحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس

 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطــب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور  طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري مدير مستشفى الدمرداش الجراحي.

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وجاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور حسن شاكر رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الدمرداش الجراحي، والدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك بكلية الطب جامعة عين شمس، ونخبة من أساتذة قسم جراحة المسالك بكلية الطب جامعة عين شمس.

وتضمنت فعاليات الورشة محاضرات يلقيها نخبة متميزة من أساتذة جراحي المسالك البولية، وعمل بث مباشر من غرفة العمليات لجميع أنواع العمليات المستخدمة لجراحات البروستاتا وعمليات التبخير والليزر، فضلًا عن التدريب العملي للأطباء المشاركين على أجهزة محاكاة لعمليات مناظير البروستاتا.

تم بث الورشة والتى أقيمت بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك عبر الإنترنت، حيث عرض فيها أحدث التطورات والتوصيات العالمية في جراحات المسالك البولية وأحدث ما توصل له الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد.

انعقدت الورشة وسط لفيف من الأطباء المتخصصين في مجال جراحة المسالك البولية، ومن المقرر أن تستمر الورشة التدريبية على مدار يومين.

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