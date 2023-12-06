الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جامعة عين شمس تستقبل المستشار الثقافي البحريني لبحث سبل التعاون

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اليوم خلود راشد مطر المستشار الثقافى لمملكة البحرين بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتعميق الروابط والتبادل الثقافى بين الجانبين.

جامعة عين شمس تستقبل المستشار الثقافى البحرينى لبحث سبل التعاون

وذلك بحضور أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة  و أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين  و أ. محمود عارف المرشد الأكاديمى بالملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين.

Advertisements

جامعة عين شمس 

أكد أ.د محمد ضياء حرص الجامعة الدائم على توفير كافة سبل الرعاية للوافدين خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة، مضيفًا أن الطلاب البحرنيين يتميزون بالتفوق العلمي والالتزام الأخلاقي.

من جانبها أعربت د.خلود مطر عن سعادتها وفخرها بتواجدها بجامعة عين شمس وخاصة أنها من خريجى الجامعة واعتزازها بالمستوى التعليمى والأكاديمى المتميز الذى حققته الجامعة مقدمة الشكر والتقدير لإدارة الوافدين على دعمهم للطلاب والعمل علي توفير الرعاية اللازمة لهم، بمختلف كليات الجامعة سواء خدمات السكن والرعاية الصحية وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بهم  وكذلك حل أية صعوبات قد تواجههم سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وكذلك حرص ادارة الوافدين علي مشاركة الجالية البحرينية في جميع الأنشطة التي تقام داخل الجامعة، وأضافت أن أكبر عدد من طلاب دولة البحرين يدرسون بمرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة.

وأكدت أ.د شهيرة سمير ان إدارة الوافدين تعمل جاهدة علي توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من جميع الدول وترسيخ شعور الألفة لديهم وأنهم في وطنهم الثاني.

وفى نهاية اللقاء أهدت المستشارة الثقافية درع الملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين للأستاذ الدكتور محمد ضياء تقديرًا وعرفانًا لجهوده المبذولة بالجامعة.

"تضخم البروستاتا الحميد" ورشة عمل بوحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس

جامعة الفيوم تطلق حملة طرق الأبواب لتوعية الطلاب بدورهم في الانتخابات الرئاسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس ادارة الوافدين الرعاية الصحية تضخم البروستاتا رئيس جامعة عين شمس مملكة البحرين مرحلة الدراسات العليا

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتربة

"تضخم البروستاتا الحميد" ورشة عمل بوحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس

معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها في الغربية

نتنياهو: أبو مازن لن يتولى إدارة غزة في ولايتي

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

المدرعة التركية ALTUG تخطف الأنظار في معرض إيديكس 2023 (فيديو)

طوارئ في هيئة السكك الحديدية استعدادا للانتخابات الرئاسية

يسرا وعادل إمام وإيناس الدغيدي، نجوم زينت أسماؤهم معالم حيوية بالشارع المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية