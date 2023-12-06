الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

للذكور والإناث، موعد سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية خريجي عين شمس

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

أعلنت النيابة الإدارية، مواعد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، وحددت النيابة موعد ١٨ ديسمبر للذكور، و١٩ للإناث من خريجي جامعة عين شمس.

 

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

 

النيابة الإدارية 

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل،وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

 

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وقررت النيابة الإدارية عدد من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

 

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره على 30 عامًا، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

 

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