لماذا الأطفال أكثر عرضة للجوع الخفي؟ الصحة توضح

قالت الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية سابقا واستشاري التغذية العلاجية أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجوع الخفي، مشيرة الى أنه يليهم الحامل والمرضعات وكبار السن للتعرض للجوع الخفي.

الأطفال أكثر عرضة للجوع الخفي

وأضافت في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الإنسان الطبيعي يحتاج سعرات حرارية ليقوم بوظائفه الحيوية التنفس والحركة وممارسة نشاطه اليومي ويختلف عنه الطفل حيث يحتاج إلى جزء من السعرات الحرارية زيادة عن الإنسان الطبيعي لينمو جسمه.

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أشارت إلى أن أي نقص في المغذيات الدقيقة والفيتامينات للأطفال يؤدي إلى عدم النمو بشكل سليم.

أسباب الجوع الخفي

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد، عن أسباب الجوع الخفي والتى تشمل عدم التنوع الغذائي، حيث يجب تناول كل المجموعات الغذائية لمد الجسم بكل العناصر التى يحتاج اليها.

وأشارت إلى أن أغلب المغذيات الدقيقة تكون في الأطعمة الغالية مثل الأسماك إلا أن الكثير من الناس تعتمد على النشويات فقط في طعامها وتمتنع عن تناول اللحوم

أسباب الجوع الخفي

وتابعت حديثها أن بعض العناصر التى يحتاج إليها الإنسان منها الكالسيوم المتوفر في منتجات الألبان الذي يقوي صحة العظام والحديد لمنع الانيميا واليود ومتوفر في كل الملح موضحة أن تناول طعام لا يحتوي على مغذيات دقيقة يتعرض للجوع الخفي.

ما هو الجوع الخفي؟

وأشارت إلى أن الإنسان يمكن أن يأكل بطريقة سليمة ويتوفر في طعامه جميع العناصر الغذائية من بروتين ونشويات ودهون بطريقة صحية ولكن يوجد نقص شديد في الفيتامينات اللازمة للجسم.

وأوضحت أن الجوع الخفي يظهر على سبيل المثال لو طفل قصير القامة ولديه أنيميا ويمكن أن يصاب الطفل بالجوع الخفي المزمن أو يأتي في صورة حادة يحتاج الطفل إلى محاليل وتغذية جيدة

وأشارت إلى أن الإنسان يمكن أن يأكل بطريقة معقولة ولكن يعاني من نقص الفيتامينات المهمة في الجسم والتي يجب تناولها وتعويض الجسم بها.

كيف يحدث الجوع الخفي؟

ويحدث الجوع الخفي، أو نقص المغذيات الدقيقة، عندما لا تلبي نوعية الطعام الذي يتناوله الناس متطلباتهم الغذائية، وبالتالي لا يحصلون على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجونها لنموهم وتطورهم.

ويؤثر الجوع الخفي على ملياري شخص في جميع أنحاء العالم.

وتحتاج النساء الحوامل والأطفال الصغار إلى الفيتامينات والمعادن وتشمل أعراض الجوع الخفي

التعب، فقدان الشهية، الإرهاق، القابلية للإصابة بالعدوى أو الأمراض الجلدية، نتيجة لذلك، فإن الكثير من الناس لا يدركون النقص، ولكنهم يعانون طوال حياتهم من نتائج الجوع الخفي

والتغذية الجيدة مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل والأمهات المرضعات، وكذلك الأطفال في أول 1000 يوم من حياتهم بين الحمل و يمكن إرجاع ارتفاع معدل وفيات الرضع والأمهات إلى الجوع الخفي.

الجوع الخفي يؤدي لضعف جهاز المناعة

ويؤدي النقص إلى إضعاف جهاز المناعة ويمكن أن يؤدي، بالاشتراك مع نقص التغذية العام، إلى إعاقات جسدية ونمو عقلي محدود.

ويجب دعم جودة الغذاء، أي تنوع التغذية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية. وحتى لا يتم تقويض الممارسات الغذائية الصحية من خلال استراتيجيات التسويق لصناعة الأغذية.

يجب على الحكومات اعتماد مدونات قواعد السلوك الدولية في تشريعاتها الوطنية والأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق بدائل حليب الأم، فضلا عن تسويق الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر للأطفال وإلزامهم بالالتزام بهذه الضوابط.