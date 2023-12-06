الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بوتين وبن زايد يبحثان تطوير العلاقة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات ووقف إطلاق النار في غزة

بوتين وبن زايد، فيتو
بوتين وبن زايد، فيتو

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 بوتين في ابو ظبي 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوتين في أبوظبي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق.

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وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة يقوم على أساس "حل الدولتين".

 
وتطرق الرئيسان إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد رئيس الإمارات في هذا السياق أن بلاده تدعم تسوية مختلف النزاعات في العالم عبر الحوار والأساليب الدبلوماسية بما يعزز السلام والأمن العالميين، انطلاقًا من نهج الإمارات الراسخ في دعم السلام والتعاون والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتناول بن زايد وبوتين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " الذي يواصل فعالياته في "مدينة إكسبو دبي".. وفي هذا السياق أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته بخروج المؤتمر بنتائج تسهم في إيجاد حلول بنَّاءة للتحديات المناخية وتعزيز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية جمعاء، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكد رئيس الإمارات خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف الدول في العالم ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع دول العالم وشعوبها.

من جانبه أشاد الرئيس الروسي بدور دولة الإمارات في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن الدولي وجهودها التي تسهم في استقرار الأوضاع حول العالم.

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