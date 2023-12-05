خبير أسواق مال: البورصة المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة
الاقتصاد المصرى، يقاوم الاقتصاد المصرى لتوفير سيولة دولارية من أجل الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي في ظل ظروف عالمية قاسية، تقيد الجنيه المصرى بكل الطرق، وذلك من خلال محاور عديدة حيث يلعب برنامج الطروحات فى البورصة المصرية دورا رئيسيا تلك الفترة، والدليل مساعى الصناديق السيادية والاستثمارية الأجنبية للانتشار في سوق المال المصري.
أين يتجه سوق الأوراق المالية المصرية؟
كما أن سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد منذ 6 أشهر، ومن المتوقع له أن يشهد مثل تلك الارتفاعات بالنصف المقبل من العام 2024، ورغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، ومع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية، متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.
سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا
ومن جانبه قال عمر موسى الخبير الاقتصادى لـ "فيتو": سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد، رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، مع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه قوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول الى العام المقبل 2024.
وأشار موسى إلى أنه خلال العام المقبل ستشهد البورصة المصرية ارتفاعات فى مؤشراتها بشكل ملحوظ لتصل إلى قمم تاريخية جديدة من الممكن أن تتخطى المستوى 27 ألف نقطة بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى ضخ سيولة دولارية وطروحات متعددة للشركات بالبورصة المصرية والتى من المقرر لها أن تتم خلال العام المقبل 2024 ، وفي ظل ظروف الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال اعتقد أنه ليس تأثيرا على الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص وأن الدور المصري له دور سياسي كبير في تلك المرحلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.