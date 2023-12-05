خبير: البورصة المصرية تقاوم في ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي..

سوق الأوراق المالية المصرية في اتجاه صاعد منذ 6 أشهر، ومن المتوقع له أن يشهد مثل تلك الارتفاعات بالنصف المقبل من العام 2024، ورغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليًّا، ومع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط، خاصة في ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، ويضفي حالة من الانتعاشة الاقتصادية، متوقعًا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.

Advertisements

مؤشرات، فيتو

حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي

وتعمل الدولة جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

وليد جاب الله، فيتو

دور الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي لــ "فيتو": الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية لها دور مهم لدفع سوق المال نحو التراجع، ولكن بالحديث عن سوق المال المصرى والبورصة المصرية رأينا الارتفاعات القوية بالمؤشرات، والذي يرجع بالأساس إلى تراجع قيمة الجنيه بالسوق الموازية نتيجة خشية البعض إلى تراجعات أكثر؛ مما يدفعهم الى اللجوء الى بدائل اخرى مختلفة للتحوط بعيدًا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مشيرا إلى أن الارتفاع فى البورصة يوازي الارتفاع في الذهب ويوازي الارتفاع في العقارات أيضًا.

وأضاف جاب الله: هناك توجه إلى حيازة المزيد من الأسهم باعتبارها ملاذًا أكثر أمانًا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاشة

وأضاف جاب الله أن البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاشة بضخ سيولة نقدية جديدة نتيجة الطروحات الحكومية بسوق المال، الأمر الذى يشجع الكثير إلى حيازة الأسهم مقابل العملة، مشيرًا إلى أن البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024، وبالحديث عن تجديد الودائع العربية الأسبوع الماضي بالبنك المركزي المصري هو أمر متوقع ولا يؤثر بالايجاب أو السلب في حالة الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن تجديد الودائع تلك لا يؤثر أيضًا في سعر الدولار بالسوق الموازية، فالبعض من كبار المضاربين يناور المواطنين وتصب في مصلحة المضاربين الكبار ويدفع تمنها المواطن والسوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.