لحظة وصول بوتين إلى العاصمة السعودية (فيديو)

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

بوتين يصل السعودية بعد زيارته الإمارات

وسيلتقي بوتين خلال زيارته مع ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود.

لمشاهدة الفيديو من هنا

ويعد هذا هو اللقاء الشخصي الأول في هذا العام بين بوتين وبن سلمان، ولكن تم إجراء اتصالات منتظمة بينهما عبر الهاتف (في عام 2023، تواصلا بالهاتف خمس مرات، بما في ذلك في 6 سبتمبر).

Advertisements

أما اللقاء الأخير بينهما فكان في الرياض، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين إلى المملكة في أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه، بما في ذلك في المجال التجاري والاقتصادي.

وقبل وقت سابق من اليوم بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بوتين في ابو ظبي

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوتين في أبوظبي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق.

وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة يقوم على أساس "حل الدولتين".