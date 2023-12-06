توقعات بتخطي العجز المالي في السعودية لأكثر من 21 مليار دولار بحلول 2024

قالت وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الأربعاءـ إن المملكة أقرت ميزانيتها لعام 2024 وتتوقع أن يصل العجز المالي العام المقبل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار).

العجز المالي في السعودية

وذكرت الوكالة في بيان أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات 1.172 تريليون ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.251 تريليون ريال العام المقبل.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن ميزانية المملكة لعام 2024 تهدف إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصناعات والخدمات المحلية والاستثمار فيها.

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وذكر الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز احتياطيات الحكومة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية تعليقاته التي جاءت عقب إقرار ميزانية المملكة للعام المقبل.

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