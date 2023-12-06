الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس حتى الأحد المقبل

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد” أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية حتى يوم الأحد المقبل.



مناطق سقوط الأمطار

وأكدت: تعرض طقس البلاد لمنخفض جوي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الأمر الذي سيؤدي الي زيادة كميات الأمطار التي تسقط علي السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الوجه البحري.

Advertisements



انخفاض درجات الحرارة والشبورة المائية الكثيفة

وأشار إلى انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل الأيام المقبلة، حيث تصل إلى 13 درجة مئوية علي القاهرة الكبرى مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وذلك علي الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.