الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

شبورة مائية،فيتو
شبورة مائية،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

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شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

كما أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.  

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالشبورة المائية الكثيفة والتي تستمر على مدار الأيام المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأن اليوم وغدًا قد نشهد أمطار خفيفة، ولكن توجد سيول بمدينة مرسى علم.

وعن وجود نوة بالإسكندرية خلال الفترة الحالية، قالت إن الإسكندرية ستشهد أمطارا خفيفة حتى يوم الجمعة المقبلة، وأن الأحوال الجوية مستقرة.

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