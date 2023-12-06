الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البحرية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرة قادمة من اليمن

البحرية الأمريكية،
البحرية الأمريكية، فيتو

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء اسقاط مسيرة قادمة من اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم الأربعاء إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية تجاه أهداف إسرائيلية في إيلات.

وقال المتحدث بإسم جماعة الحوثي العميد يحي سريع خلال بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع "إكس" أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

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منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر

 

واستطرد بيان الحوثي: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

واستهدف الحوثيون مدينة إيلات الإسرائيلية عدة مرات، وأيضا هاجموا عدد من السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، وقوع أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.


هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر 


وأوضحت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة إكس، أن المدمرة الأمريكية
(كارني) استجابت لطلبات استغاثة من سفن تجارية "وقدمت المساعدة".
كما أضافت أن المدمرة رصدت في الهجوم الأول صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على السفينة (يونيتي اكسبلورر).
وتابع البيان أن المدمرة الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن باتجاه (كارني).
في هجوم آخر، تصدت (كارني) لطائرة مسيرة بينما كانت تقدم المساعدة للسفينة (يونيتي اكسبلورر) التي تعرضت لضربة بصاروخ من مناطق سيطرة الحوثيين.


أضرار دون إصابات


وأكدت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة (نمبر 9) تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون مما أسفر عن أضرر لكن لم تقع إصابات، كما أطلقت السفينة (صوفي) نداء استغاثة لتعرضها للإصابة بصاروخ لكن لم تحدث أضرار ملموسة.
وتابع البيان أن "هذه الهجمات تشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية وأمن الملاحة.. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، تدرس أمريكا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها".
تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
 

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